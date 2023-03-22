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ТЭК 22.03.2023 11:10

Италия в 2022 году потратила 13,253 млрд евро на закупку газа из Азербайджана

Италия в 2022 году импортировала из Азербайджана природного газа на 13 млрд 253 млн 515,481 тыс. евро, говорится в материалах Евростата, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно статданным, в 2021 году стоимостной объем импорта газа в Италию из Азербайджана составил 3 млрд 377 млн 214,666 тыс. евро.

Таким образом, расходы Италии на покупку газа в Азербайджане за 2022 год выросли примерно в 3,9 раза.

В IV квартале 2022 года Италия потратила на закупку газа из Азербайджана 3 млрд 610 млн 747,474 тыс. евро, что примерно в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По данным министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, в 2022 году поставки газа в эту страну по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) составили 10 млрд 325 млн кубометров (+43,1% от показателя 2021 года).

Трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках «Стадии-2» его разработки в Европу.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне свыше 24 млрд кубометров, из которых как минимум 12 млрд кубометров - в Европу.

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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