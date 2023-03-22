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Дальнее зарубежье 22.03.2023 12:00

В Греции возобновили движение железнодорожного транспорта, остановленное после крупной аварии 28 февраля

В Греции спустя три недели после катастрофы, которая привела к гибели 57 человек, возобновили движение железнодорожного транспорта, сообщают европейские СМИ.

Первый после аварии поезд отправился утром в среду из Афин в расположенный в 60 км от столицы пригород Инои. Началось также движение поездов между Афинами и международным столичным аэропортом.

Отмечается, что пока возобновлена работа железнодорожного транспорта только по ограниченному количеству направлений. Ожидается, что в полном объеме все заработает 11 апреля.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис накануне вечером заявил, что "чувствует тяжелую ответственность" за катастрофу. Он также объявил, что выборы в стране пройдут в мае - на месяц раньше, чем было запланировано.

"Эта трагедия не должна была случиться. Невозможно представить, чтобы в Греции в 2023 году на одном пути могли оказаться два поезда, которые двигались в разных направлениях, и никто бы этого не понимал. Я думаю, что люди, которые испытывают негодование, понимают, что эта авария произошла из-за совокупности ошибок, сделанных за многие десятилетия. Мы чувствуем тяжелую ответственность", - сказал он.

Вечером 28 февраля близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин произошло лобовое столкновение пассажирского и грузового поездов. Погибли 57 человек, десятки получили травмы.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТРАНСПОРТ, ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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