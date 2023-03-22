Китайская провинция Шаньси в 2023г увеличит добычу угля на 5%

Провинция Шаньси, которая является крупнейшим регионом производства угля в Китае, планирует повысить его добычу в 2023 году до более чем 1,37 млрд тонн, сообщает агентство "Синьхуа".

Это примерно на 5% превышает показатель за прошлый год, который составлял 1,31 млрд тонн. В 2022 году подъем производства составил 8,7%.

В январе-феврале текущего года в Шаньси было добыто 215 млн тонн угля, что на 10,4% выше объема производства за аналогичный период годом ранее. На провинцию пришлось 29% общего выпуска угля в КНР.

Угленосная площадь в Шаньси оценивается в 57 тыс. кв. метров, что составляет 36,3% от общей площади провинции. По данным министерства природных ресурсов КНР, на конец 2021 года общий объем разведанных в стране запасов угля составлял 207,9 млрд тонн, из них на долю региона приходилось около 23%.