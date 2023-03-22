По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане задержаны 11 человек

ФСБ России сообщила о задержании 11 человек по делу о действовавшей в Дагестане группе фальшивомонетчиков, изъято их оборудование и более 20 млн поддельных рублей.

"ФСБ РФ совместно с МВД РФ пресечена деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), специализирующегося на изготовлении и оптовой реализации поддельных билетов Банка России номиналом 5000 рублей", - сообщила спецслужба в среду.

По данным ФСБ, членами группы на территории Левашинского района Дагестана "организовано законспирированное масштабное производство фальшивых денежных знаков".

"Для реализации изготовленной продукции были созданы звенья ОПС, нацеленные на сбыт крупных партий поддельных банкнот на территориях различных субъектов РФ", - заявили в ФСБ, отметив, что годовой объем изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции превысил 1 млрд рублей.

В рамках возбужденных уголовных дел, расследуемых следственной частью главного управления МВД России по СКФО по ч. 3 ст. 186 (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК России, проведено 18 обысков по местам жительства членов преступного сообщества на территориях Ростовской области, республик Дагестан, Ингушетия и Чеченской Республики.

"В ходе обысков обнаружены и изъяты (...) более 20 млн поддельных рублей, составные элементы клише для изготовления российских рублей, матрица для изготовления долларов США, комплекс компьютерного оборудования для печати денег, профессиональные средства воспроизводства элементов защиты банкнот, специализированная денежная бумага с нанесенными на нее водяными знаками, краска и иные комплектующие, используемые для изготовления поддельных денежных билетов, средства связи, флеш-носители, компьютерная техника, банковские карты, а также отчетные бухгалтерские документы преступной деятельности", - сообщили в спецслужбе.

В ходе обысков, по одному из адресов обнаружены и изъяты более 300 боеприпасов к автомату АК-74.

"По результатам проведенных мероприятий фигурантов задержано в порядке ст. 91 УПК России 11 фигурантов, которым предъявлены обвинения в совершении инкриминируемых преступлений и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ФСБ.

Со своей стороны, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что одна из предполагаемых участниц криминальной схемы, которая отвечала за транспортировку подделок, была задержана полицейскими в городе Пятигорске. "В сумке она перевозила 1271 поддельную купюру на сумму более 6,3 млн рублей", - сказала представитель МВД.

Волк отметила, что следствием решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых еще одного уголовного дела - об организации преступного сообщества и участии в нем.