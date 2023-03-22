Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.03 $/bbl +/- WTI 69.67 +1.85 Brent 75.32 +1.53

Бизнес и законодательство 22.03.2023 12:40

GameStop неожиданно завершила IV финквартал с прибылью

Американская компания GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, неожиданно завершила четвертый финансовый квартал с прибылью, что вызвало существенное повышение котировок.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за финквартал, который завершился 28 января, составила $48,2 млн, или 16 центов в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $147,5 млн, или 49 центов на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Выручка незначительно снизилась - до $2,226 млрд с $2,254 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем предполагали, что компания получит убыток в размере 13 центов при выручке в $2,18 млрд.

Котировки акций GameStop на дополнительных торгах в среду подскочили на 48,4% после выхода квартальной отчетности. За последний год капитализация компании упала почти на 43% (до $5,1 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период потерял 11,3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, GAMESTOP, ОТЧЕТНОСТЬ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az