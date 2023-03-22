GameStop неожиданно завершила IV финквартал с прибылью

Американская компания GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, неожиданно завершила четвертый финансовый квартал с прибылью, что вызвало существенное повышение котировок.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за финквартал, который завершился 28 января, составила $48,2 млн, или 16 центов в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $147,5 млн, или 49 центов на акцию, за сопоставимый период годом ранее.
Выручка незначительно снизилась - до $2,226 млрд с $2,254 млрд.
Опрошенные FactSet аналитики в среднем предполагали, что компания получит убыток в размере 13 центов при выручке в $2,18 млрд.
Котировки акций GameStop на дополнительных торгах в среду подскочили на 48,4% после выхода квартальной отчетности. За последний год капитализация компании упала почти на 43% (до $5,1 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период потерял 11,3%.
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