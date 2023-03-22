На ХМАО в 2022 году пришлось 42% от общероссийской добычи нефти

Добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (Россия) в 2022 году достигла 223 млн тонн, это 42% от общероссийской добычи, сообщил директор Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана (НАЦРН) Андрей Копытов в ходе форума "Нефтяная столица".
Ранее со ссылкой на НАЦРН сообщалось, что в 2021 году в ХМАО компании добыли 215,7 млн тонн (+2,4% к 2020г). Таким образом, добыча нефти в ХМАО в 2022 году увеличилась на 3,4% по сравнению с предыдущим годом.
По словам Копытова, по итогам 2022 года на трудноизвлекаемые запасы пришлась уже четверть добываемой в регионе нефти.
"И эта доля будет расти. На текущий период времени из 11,5 млрд извлекаемых запасов почти четверть относится к ТрИЗам, которые характеризуются низкопроницаемыми коллекторами - это бажен, ачимовка, тюменка", - сказал Копытов.
Так, согласно презентации Копытова, текущие трудноизвлекаемые запасы составляют 2,652 млрд тонн (кратность отбора более 50 лет), текущие извлекаемые запасы - 8,849 млрд тонн.
Также в презентации отмечается, что на данный момент на территории округа выявлено 487 нефтегазовых месторождений, из них 286 в разработке, 178 - разведываемые, 23 - в нераспределенном фонде недр.
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