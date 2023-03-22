Молдова отозвала своего представителя в Исполнительном комитете СНГ

Правительство Молдовы на заседании приняло решение отозвать своего представителя в исполнительных органах Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров в среду.
Согласно постановлению правительства, Теодор Йову отзывается с должности заместителя директора Исполнительного комитета СНГ, главы департамента экономического сотрудничества. Решение вступает в силу с 14 апреля. Йову был назначен на эту должность в декабре 2020 года.
В свою очередь министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску на заседании заявил, что "решение принято на основании положений соглашения о выделении квот на назначение и ротацию заместителей председателя Исполкома СНГ".
В начале февраля парламент Молдовы отозвал своего представителя в Секретариате Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств-членов СНГ. В информационной записке было указано, что "решение принято в результате рассмотрения деятельности постоянных представителей парламента Молдовы в административных органах межпарламентских организаций".
Также в феврале Попеску заявлял, что Молдова начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре. Он напомнил, что Молдова намерена присоединиться к ЕС и поэтому "все цели внешней политики и участие в международных организациях будут подчинены европейской интеграции".
"Исходя из этого, выход из соглашений СНГ, не совместимых с нашими целями, продолжится", - заявил Попеску и отметил, что только по линии МВД планируется выйти из порядка 20 соглашений.
Ранее председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что решение о целесообразности участия Молдовы в СНГ будет принято после окончания событий в Украине. Отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, он сказал, что "сейчас этот вопрос не обсуждается", а участие "в мероприятиях в рамках СНГ невозможно из-за ситуации в регионе".
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