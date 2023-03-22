Премьер Японии пообещал Польше помощь

Японский премьер-министр Фумио Кисида в среду заявил, что его страна будет помогать Польше преодолеть негативные последствия, вызванные ситуацией в Украине, сообщает агентство Associated Press.
"Мы принимаем во внимание растущую нагрузку на Польшу", - сказал Кисида в ходе визита в Варшаву.
Он отметил, что в связи с этим Токио будет помогать Польше и выразил надежду, что сторонам удастся "активно наращивать" совместные проекты.
Японский премьер также добавил, что его страна как председатель G7 в этом году будет на саммите в мае говорить о необходимости продолжать сотрудничество с Польшей и международной поддержке Украины.
Накануне Кисида посетил Киев. В среду он встретился с премьером Польши Матеушем Моравецким в Варшаве. Позже он также провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.
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