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Дальнее зарубежье 22.03.2023 18:20

Премьер Японии пообещал Польше помощь

Японский премьер-министр Фумио Кисида в среду заявил, что его страна будет помогать Польше преодолеть негативные последствия, вызванные ситуацией в Украине, сообщает агентство Associated Press.

"Мы принимаем во внимание растущую нагрузку на Польшу", - сказал Кисида в ходе визита в Варшаву.

Он отметил, что в связи с этим Токио будет помогать Польше и выразил надежду, что сторонам удастся "активно наращивать" совместные проекты.

Японский премьер также добавил, что его страна как председатель G7 в этом году будет на саммите в мае говорить о необходимости продолжать сотрудничество с Польшей и международной поддержке Украины.

Накануне Кисида посетил Киев. В среду он встретился с премьером Польши Матеушем Моравецким в Варшаве. Позже он также провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПОЛЬША, ФУМИО КИСИДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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