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ТЭК 22.03.2023 19:00

Ignitis grupe собирается вложить 700 млн евро в солнечные и ветряные парки в Латвии

Литовский энергохолдинг Ignitis grupe планирует в ближайшие годы инвестировать в проекты солнечных и ветряных электростанций в Латвии не менее 700 млн евро, сообщает портал Латвийского национального телевидения.

"В ближайшие годы мы планируем инвестировать в Латвию около 700 млн евро или больше. В основном в производство энергии за счет ветра и солнца", - сказал в интервью порталу глава Ignitis grupe Дарюс Майкштенас.

Ожидается, что будущие энергообъекты начнут производство с 2025 года, а в 2030 году производство энергии на них достигнет 2,5 ГВт.

"Около трети нашего портфеля девелоперских проектов приходится на Латвию, потому что мы считаем, что у Латвии есть потенциал для производства гораздо большего количества "зеленой" энергии", - сказал Майкштенас.

Группа в конце 2022 года сообщила о покупке в Латвии компании, занимающейся проектами в сфере гелиоэнергетики. Предварительный общий объем инвестиций оценивался в сумму до 213 млн евро, в него входит цена покупки актива и другие инвестиционные затраты. Проекты солнечных парков находятся в стадии разработки, начало строительства ожидается в 2024 году, а ввод в эксплуатацию - в 2025 году. Планируется, что их общая мощность будет равна 300 МВт.

Это не первая сделка Ignitis grupe в Латвии. Ранее она арендовала в этой стране участок земли для ветропарка у шведской Sodra Group, а в сентябре 2022 года выкупила 100% акций компании, разрабатывающей проект ветровой и солнечной электростанции мощностью 200 МВт.

Основным акционером Ignitis grupe (ранее - Lietuvos energija) является литовское государство, которое владеет 73,08% акций. В свободном обращении находятся 26,92% акций. Холдинг действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и ряде других стран.

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Тэги: ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ВИЭ, ИНВЕСТИЦИИ


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