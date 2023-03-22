Замглавы МИД РФ заявил, что риск ядерного конфликта сейчас выше, чем в последние десятилетия

Опасность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем была в последние несколько десятилетий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", - сказал Рябков, выступая в дискуссионном клубе "Валдай".
Он подчеркнул, что Россия остаётся приверженной постулату о недопустимости ядерной войны и невозможности в ней победить, что накануне подтвердили лидеры РФ и Китая.
"Российская сторона не отходит от ключевых положений доктринального и политического свойства, которые подтверждают нашу приверженность тому, что мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы", - добавил замминистра.
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