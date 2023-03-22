Brent торгуется у $75,42 за баррель

Цены на нефть перешли к небольшому росту вечером в среду на данных о резком сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США по итогам прошлой недели.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 по бакинскому времени подорожали на $0,1 (0,13%) - до $75,42 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,09 (0,13%) - до $69,76 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей - до 481,18 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Между тем товарные запасы бензина упали на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей.

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,8 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,36 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Тем временем рынок ждет итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы США, которое проходит в условиях повышенной неопределенности, поскольку к высокой инфляции и низкой безработице прибавились еще и банковские проблемы, отмечают аналитики.

Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.