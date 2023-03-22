Brent торгуется у $75,42 за баррель

Цены на нефть перешли к небольшому росту вечером в среду на данных о резком сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США по итогам прошлой недели.
Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 по бакинскому времени подорожали на $0,1 (0,13%) - до $75,42 за баррель.
Котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,09 (0,13%) - до $69,76 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей - до 481,18 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Между тем товарные запасы бензина упали на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей.
Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,8 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,36 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.
Тем временем рынок ждет итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы США, которое проходит в условиях повышенной неопределенности, поскольку к высокой инфляции и низкой безработице прибавились еще и банковские проблемы, отмечают аналитики.
Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.
В Баку опровергли причастность ВС Азербайджана к гибели армянского военного
Вашингтон призвал Ереван и Баку к деэскалации
Блинкен предложил Алиеву помощь в содействии мирным переговорам с Ереваном - госдеп
В Азербайджане за 24 часа выявили пять случаев COVID-19
В России за сутки COVID-19 заболели около 12 тыс. человек
Сильное землетрясение в Афганистане ощущалось в странах Центральной Азии, сведений о пострадавших нет
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Правительство Санчеса выдержало голосование о доверии в парламенте Испании
Часть консерваторов Великобритании выступает против сделки по торговле с Северной Ирландией
Россия оказалась в состоянии де-факто открытого конфликта с США - замглавы МИД РФ
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна