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Дальнее зарубежье 22.03.2023 19:40

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

Страны G7 могут обязать компании ювелирной и гранильной отраслей предоставлять подтверждения, что импортируемые ими бриллианты не имеют российского происхождения, сообщает отраслевое агентство Rapaport со ссылкой на информацию, которую направил своим участникам американский Комитет по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC).

Лидеры стран G7 встретятся на саммите в середине мая, где рассмотрят соответствующий план в отношении ограничения распространения бриллиантов, произведенных из добытого в РФ алмазного сырья, сообщает JVC.

В записке JVC резюмируются тезисы Джеймса О`Брайена (James O`Brien), который возглавляет Управление по координации санкций США (US`s Office of Sanctions Coordination).

"Возможно введение декларации о том, что бриллианты, импортируемые в США и на рынки G7, изначально не были добыты в России [помимо всех остальных ограничений, которые применяются к бриллиантам]", - приводит JVC слова О`Брайена.

Российская госкомпания "АЛРОСА" "глубоко связана с властными структурами в России", и правительство США хочет убедиться, что поступления от ее деятельности не используются для финансирования расходов, связанных с ведением конфликта в Украине, заявил О`Брайен.

Он также сообщил, что сейчас американская администрация работает над деталями правоприменения в этой области. В частности, над сроком, в течение которого находящиеся в данный момент на рынке российские алмазы уйдут из системы, и над размерами камней, к которым будут применяться санкции. Эти детали готовятся для майского саммита G7.

Также США исследуют ситуацию вокруг возможных поставок рубинов и драгоценных камней в РФ из Мьянмы, которая подверглась санкциям США после событий в этой стране в 2021 году.

Происхождение алмаза является прозрачным в начале цепочки поставок, когда ему выдается сертификат в рамках Кимберлийского процесса, который был разработан для прекращения продажи так называемых "кровавых алмазов", но на следующих этапах преобразования в бриллиант и ювелирное изделие его уже сложно отследить, особенно если речь идет о мелкоразмерных камнях.

Предыдущие попытки ЕС ввести санкции в отношении российских алмазов встретили сопротивление со стороны ряда важных участников алмазного рынка, в первую очередь Бельгии. Аргументация была в том, что такие санкции ударят по интересам участников важной для этой страны отрасли (в Антверпене расположен один из крупнейших мировых центров торговли алмазами). Также бельгийские чиновники отмечали, что в отсутствие механизма отслеживания транзакции просто переместятся в центры торговли вне ЕС.

Ранее "АЛРОСА" активно продвигала технологии отслеживание происхождения (tracking), позволяющие подчеркнуть и защитить уникальность якутских алмазов. Свою экспертизу в этом направлении рынку предлагает конкурент "АЛРОСА", De Beers, разработав технологическую платформу Tracr, которая, по заявлению компании, позволяет отслеживать алмазы "в масштабе".

США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. Тем не менее, американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, где производится 95% бриллиантов в мире.

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Тэги: МИР, G7, РОССИЯ, БРИЛЛИАНТЫ


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