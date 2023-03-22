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Транспорт и связь 22.03.2023 20:00

Fraport расширит летнее расписание в аэропорту Франкфурта

Германский оператор аэропортов Fraport AG объявил об увеличении числа рейсов в летнем расписании аэропорта Франкфурта-на-Майне на фоне восстановления спроса после пандемии.

В период с 26 марта по 29 октября 86 авиакомпаний будут выполнять перелеты в/из аэропорта по 292 маршрутам в 92 страны, сообщается в пресс-релизе компании. В результате общее число доступных посадочных мест вырастет на 16% по сравнению с прошлым годом - до 785 тыс. в неделю, из них около 289 тыс. - на международных перелетах.

Аэропорт, как ожидается, будет выполнять в среднем 4258 рейсов в неделю, что примерно на 17% больше прошлогоднего показателя, но на 15% меньше, чем в 2019 году.

Как сообщалось, аэропорт Франкфурта в 2022 году обслужил 48,918 млн пассажиров, что практически вдвое (на 97,2%) превысило показатель предыдущего года. В 2019 году воздушной гаванью воспользовались 70,5 млн человек.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АЭРОПОРТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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