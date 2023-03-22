Макрон рассчитывает, что вызвавшая протесты во Франции пенсионная реформа вступит в силу до конца 2023 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нацелен на вступление в силу до конца этого года пенсионной реформы, вызвавшей масштабные акции протеста.

"Сейчас этот законопроект на рассмотрении у Конституционного совета. Нужно дождаться решения совета. Затем я подпишу закон", - сказал Макрон в телеинтервью французским телеканалам TF1 и France 2.

На вопрос журналиста о дате вступления в силу этой реформы, президент сказал, что хочет, чтобы это произошло "до конца этого года".

Он добавил, что "без удовольствия" осуществляет эту реформу, но не может не сделать этого, поскольку считает ее необходимой.

Кроме того, в ходе интервью у Макрона спросили о ситуации с протестами в стране и забастовками.

"Когда проходят демонстрации, чтобы выразить недовольство, это законно. Но когда протестующие блокируют работу, то у нас должна быть возможность это прекратить. По этой причине я попросил правительство предпринимать максимум усилий для переговоров, а если это не помогает, то выводить людей на работу принудительно", - сказал Макрон.

Накануне в Национальном собрании Франции состоялось голосование по вопросу недоверия правительству, но французской парламентской оппозиции не удалось добиться нужного большинства для вынесения вотума недоверия из-за пенсионной реформы, поднимающей возраст выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет. Теперь пенсионная реформа считается принятой Национальным собранием.

Этот парламентский кризис был вызван тем, что вслед за утверждением законопроекта о реформе в верхней палате парламента - сенате, правительство прибегло к использованию статьи конституции 49.3, позволяющей принять закон в обход голосования в Национальном собрании.

После этого проект реформы, из-за которого с января во Франции проходят организованные профсоюзами многотысячные манифестации с требованиями отзыва, спровоцировал многочисленные спонтанные акции, сопровождавшиеся стычками протестующих с силами порядка.