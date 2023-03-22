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Дальнее зарубежье 22.03.2023 22:00

Китайская EVE начала строительство завода для выпуска аккумуляторов за $1,5 млрд

Одно из ведущих китайских предприятий по производству литий-ионных аккумуляторов EVE Energy Co. начало строительство завода в городе Шэньян (провинция Ляонин), сообщает агентство "Синьхуа".

Общий объем инвестиций в этот проект составит 10 млрд юаней ($1,46 млрд). Он займет территорию площадью 374 тыс. кв метров в городском районе Теси.

Проект будет включать в себя цеха для выпуска аккумуляторных батарей и конструкционных компонентов, а также резервуары для дистилляции N-метилпирролидона (NMP) и другие объекты. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Ожидается, что к 2030 году объем производства в сфере новых источников энергии в районе Теси достигнет 100 млрд юаней, заявил секретарь районного парткома Го Чжунсяо. Германский автопроизводитель BMW также ведет работу над проектом по производству аккумуляторных батарей в Теси.

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Тэги: КИТАЙ, АККУМУЛЯТОР, ЗАВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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