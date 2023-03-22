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Дальнее зарубежье 22.03.2023 22:45

Канада может потерять $15 млрд на проекте расширения трубопровода Trans Mountain

Строительство второй очереди канадского нефтепровода Trans Mountain может повлечь убытки для государства в размере 20 млрд канадских долларов (около $15 млрд), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Morningstar Inc.

Ожидаемый размер инвестиций в проект увеличился более чем на 40% по сравнению с прошлогодней оценкой и почти втрое по сравнению с первоначальной, до 30,9 млрд канадских долларов, отметил аналитик Morningstar Стивен Эллис.

Рост расходов связан с рядом факторов, в том числе инфляцией, проблемами в цепочке поставок и наводнениями, отмечает Эллис.

По мнению аналитика, продажа нефтепровода принесет государству не более 15 млрд канадских долларов. В 2018 году власти купили его у Kinder Morgan за 4,5 млрд канадских долларов, отмечает Bloomberg.

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Тэги: КАНАДА, НЕФТЕПРОВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО, УБЫТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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