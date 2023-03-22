Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.03 $/bbl +/- WTI 69.67 +1.85 Brent 75.32 +1.53

Дальнее зарубежье 22.03.2023 23:00

Шведские парламентарии поддержали присоединение страны к НАТО

Депутаты Риксдага (парламента Швеции) в среду проголосовали за вступление страны в НАТО, сообщает шведское телевидение.

Голоса "за" отдали 269 парламентариев, "против" высказались 37, 43 депутата не голосовали.

Таким образом, правительство страны получило от Риксдага "зеленый свет" на присоединение Швеции к НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШВЕЦИЯ, НАТО, ПАРЛАМЕНТ


Похожие новости


Первоочередной задачей НАТО является вступление Швеции в альянс в ближайшем будущем - Столтенберг В Финляндии будут считать свое вступление в НАТО незавершенным без аналогичного шага Швеции Президент Финляндии заявил, что шансы Швеции на вступление в НАТО не стали хуже Столтенберг вновь заявил, что настало время принять в НАТО Финляндию и Швецию Столтенберг не сомневается во вступлении Швеции в НАТО, но не называет сроки Швеция и Финляндия впервые примут участие в антикризисных учениях НАТО Генсек НАТО назвал быстрое вступление Финляндии и Швеции в альянс приоритетной задачей Швеция 2 марта примет решение о законе о терроризме в рамках соглашения с Турцией Анкара не согласна с мнением Столтенберга о готовности Швеции вступить в НАТО - Чавушоглу Глава Пентагона отметил важную роль Швеции и Финляндии как будущих союзников по НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az