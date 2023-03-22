Шведские парламентарии поддержали присоединение страны к НАТО

Депутаты Риксдага (парламента Швеции) в среду проголосовали за вступление страны в НАТО, сообщает шведское телевидение. Голоса "за" отдали 269 парламентариев, "против" высказались 37, 43 депутата не голосовали. Таким образом, правительство страны получило от Риксдага "зеленый свет" на присоединение Швеции к НАТО.

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