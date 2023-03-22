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СНГ 22.03.2023 23:30

ГКЗ провела оценку крупного месторождения бокситов в Казахстане

Российские эксперты по заказу ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) впервые сделали оценку запасов двух месторождений в зарубежных странах - в Казахстане и Таджикистане, результаты переданы в Роснедра, сообщил заместитель начальника управления мониторинга, анализа и методологии ГКЗ Евгений Персиянов.

По информации Персиянова, которую он озвучил в ходе конференции "Горнорудная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация" в среду в Челябинске, в Казахстане была оценена Коктальская группа месторождений бокситов. Эксперты пришли к выводу, что промышленно-перспективные сырьевые ресурсы бокситов могут составить примерно 130-150 млн тонн, группа месторождений относится к категории крупных по количеству запасов.

Вторым оцененным объектом стало золоторудное месторождение Чоррага (входит в состав Бузиновского рудного поля) в Таджикистане. Объект считается мелким по запасам золота и сурьмы. Экспертная оценка прогнозных ресурсов по категориям Р2+Р3 составляет 50 тонн золота, что однако позволяет рассматривать рудное поле как перспективный объект для развития минерально-сырьевой базы республики Таджикистан.

Персиянов отметил, что представители Казахстана и Таджикистана обратились в ГКЗ за помощью в экспертной оценке.

"По этим объектам ранее были подсчитаны запасы, но это было сделано в советское время. Поставленные в то время запасы не совсем соответствуют современным требованиям", - уточнил Персиянов "Интерфаксу" в кулуарах конференции.

По его словам, Коктальская группа месторождений бокситов оценивалась с перспективой дальнейшего привлечения инвестиций, а объект в Таджикистане рассматривался в первую очередь с целью взаимодействия между государственными геологическими структурами РФ и Таджикистана.

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Тэги: РОССИЯ, ГКЗ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ОЦЕНКА

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