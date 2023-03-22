ГКЗ провела оценку крупного месторождения бокситов в Казахстане

Российские эксперты по заказу ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) впервые сделали оценку запасов двух месторождений в зарубежных странах - в Казахстане и Таджикистане, результаты переданы в Роснедра, сообщил заместитель начальника управления мониторинга, анализа и методологии ГКЗ Евгений Персиянов.
По информации Персиянова, которую он озвучил в ходе конференции "Горнорудная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация" в среду в Челябинске, в Казахстане была оценена Коктальская группа месторождений бокситов. Эксперты пришли к выводу, что промышленно-перспективные сырьевые ресурсы бокситов могут составить примерно 130-150 млн тонн, группа месторождений относится к категории крупных по количеству запасов.
Вторым оцененным объектом стало золоторудное месторождение Чоррага (входит в состав Бузиновского рудного поля) в Таджикистане. Объект считается мелким по запасам золота и сурьмы. Экспертная оценка прогнозных ресурсов по категориям Р2+Р3 составляет 50 тонн золота, что однако позволяет рассматривать рудное поле как перспективный объект для развития минерально-сырьевой базы республики Таджикистан.
Персиянов отметил, что представители Казахстана и Таджикистана обратились в ГКЗ за помощью в экспертной оценке.
"По этим объектам ранее были подсчитаны запасы, но это было сделано в советское время. Поставленные в то время запасы не совсем соответствуют современным требованиям", - уточнил Персиянов "Интерфаксу" в кулуарах конференции.
По его словам, Коктальская группа месторождений бокситов оценивалась с перспективой дальнейшего привлечения инвестиций, а объект в Таджикистане рассматривался в первую очередь с целью взаимодействия между государственными геологическими структурами РФ и Таджикистана.
Мирный договор Армении и Азербайджана будет основан на письменных договоренностях, достигнутых ранее на высшем уровне - Пашинян
Глава МИД Франции планирует посетить Баку и Ереван в конце апреля
В Баку опровергли причастность ВС Азербайджана к гибели армянского военного
Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики
Фондовые индексы США упали на итогах заседания ФРС
Гендиректор TikTok намерен заявить, что соцсеть не передавала властям КНР данные о пользователях из США
Запуск первой в мире 3D-печатной ракеты закончился неудачей
Белый дом намеревается распустить команду по реагированию на COVID-19 в мае
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна