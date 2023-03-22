ИНК в 2022г сохранила добычу нефти на уровне предыдущего года

"Иркутская нефтяная компания" (ИНК) по итогам 2022 года добыла 8,6 млн тонн нефти (с учетом конденсата), следует из презентации гендиректора "ИНК-Капитал" Марины Седых, показанной в ходе пленарной сессии форума "Нефтяная столица". В 2021 году добыча ИНК составляла 8,67 млн т. Таким образом, компания практически сохранила уровень нефтепроизводства. "Иркутская нефтяная компания" - один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Якутии.

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