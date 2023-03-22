Voestalpine инвестирует 1,5 млрд евро в строительство новых экологичных электропечей

Австрийская voestalpine AG инвестирует около 1,5 млрд евро в строительство двух дуговых электропечей, говорится в сообщении сталелитейной компании.
Строительство начнется в 2024 году. Объекты введут в эксплуатацию в австрийских Линце и Донавице в 2027 году.
Новое оборудование заменит две доменные печи и будет работать на "зеленой" электроэнергии, что может позволить компании сократить выбросы углекислого газа на 30%. Еще две доменные печи voestalpine планирует заменить после 2030 года.
Совокупная мощность двух новых электропечей - около 2,5 млн тонн стали в год.
Акции voestalpine дешевеют на торгах в Вене в среду на 0,5%.
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