Глава МИД Франции планирует посетить Баку и Ереван в конце апреля

Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила о планах посетить Баку и Ереван в конце апреля.
«Я намерена посетить Баку и Ереван в конце апреля», - заявила Колонна, выступая в сенате (верхней палате парламента) Франции.
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