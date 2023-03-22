Глава МИД Франции планирует посетить Баку и Ереван в конце апреля

Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила о планах посетить Баку и Ереван в конце апреля. «Я намерена посетить Баку и Ереван в конце апреля», - заявила Колонна, выступая в сенате (верхней палате парламента) Франции. Отдел новостей

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