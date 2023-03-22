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СНГ 22.03.2023 21:38

МВД РФ предложило ввести скидку на НДФЛ до 50% для мигрантов за уровень русского языка

В МВД России предлагают ввести скидки на НДФЛ для трудовых мигрантов в зависимости от их уровня владения русским языком, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Вот понижающий коэффициент ежемесячного авансового платежа. Его также можно использовать для того, чтобы стимулировать изучение русского языка", - сказала Казакова в среду на "круглом столе" в Государственной Думе о социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ.

Согласно данным презентации, которую представили во время выступления начальника главка, для мигрантов предлагается "ввести дисконтный коэффициент к налогу на доходы физического лица, уплачиваемого в виде фиксированного авансового платежа в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства".

"Например: базовый уровень владения русским языком - 10%; средний уровень - 15%; высший уровень - 20%, носитель русского языка - 50%", - говорится в материалах МВД.

Казакова также предложила стимулировать изучение русского языка у мигрантов введением так называемого "языкового рейтинга". "Эффективные влияния (введения - ИФ) языкового рейтинга должны наступать после адаптационного периода, например, по истечении 1-3 месяцев с момента получения идентификационной карты. В случае низкого рейтинга - вот стимуляция - адаптационный платеж", - сказала представитель МВД.

Согласно представленным слайдам, министерство предлагает ввести балльную систему оценки языковой адаптации гражданина (рейтинг). Данный рейтинг будет вычисляться государственной информационной системой миграционного учета на основе алгоритма оценки фактических сведений об иностранном гражданине.

По данным ведомства, подобные баллы могут начисляться, в том числе, за прохождение иностранцем за рубежом "довъездной подготовки" или сдачу экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства.

В случае выявления низкого языкового рейтинга мигрант будет обязан ежемесячно выплачивать государству "адаптационный платеж", установленный законодательством. Это позволит простимулировать иностранного гражданина "к изучению русского языка и повышению рейтинга". При этом сумма данного платежа может увеличиваться после окончания адаптационного периода (например, по истечению года с момента получения идентификационной карты), отмечается в презентации.

По словам Казаковой, иностранцев будут "воспитывать рублем". "Если у тебя всё хорошо, то у тебя может авансовый платеж понижаться, если плохо - может увеличиваться. Может обнуляться в случае совершения отдельных административных правонарушений, мелких, естественно", - подчеркнула Казакова.

Между тем, в материалах МВД отмечается, что действие скидки на налог на доходы иностранца и языкового рейтинга могут быть приостановлены в случае совершения гражданином ряда административных правонарушений, например, за хулиганство, экстремистские действия и нарушение ПДД. Чтобы вновь получить преференции, нужно "реабилитироваться": это возможно путем "добровольного оплачиваемого или безвозмездного участия в общественных работах".

"МВД готово оформлять документы тем мигрантам и тем иностранным гражданам, которые нужны экономике", - подчеркнула начальник миграционного главка.

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Тэги: РОССИЯ, МВД, МИГРАНТ, НАЛОГ


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