Шойгу и Акар обсудили зерновую сделку и Карабах

По инициативе турецкой стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщили в Минобороны РФ в среду. Там отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации "Черноморской инициативы", Карабах, а также ситуацию в Сирии и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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