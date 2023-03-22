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СНГ 22.03.2023 21:46

Шойгу и Акар обсудили зерновую сделку и Карабах

По инициативе турецкой стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Там отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации "Черноморской инициативы", Карабах, а также ситуацию в Сирии и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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