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21.03 $/bbl +/- WTI 69.67 +1.85 Brent 75.32 +1.53

Макроэкономика 22.03.2023 21:48

Золото дорожает после максимального за полтора месяца падения накануне

Цены на золото растут в среду, немного восстанавливаясь после рекордного за шесть недель падения по итогам предыдущей сессии.

Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 20:19 по бакинскому времени выросли на 0,4%, до $1949,1 за тройскую унцию. Накануне контракт упал в цене на 2,1%.

Серебро с поставкой в мае выросло на 1,5% и стоит $22,77 за унцию.

Цены на палладий подскочили на 5%, до $1452 за унцию, платина подорожала на 0,7%, до $983,4 за унцию.

Все внимание рынка в среду направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое завершится в 22:00 по бакинскому времени.

Снижение цен на золото накануне говорит о том, что трейдеры в целом ожидают от Федрезерва повышения ставки на 25 базисных пунктов, отметил глава Money Crashers Эндрю Шрейг.

"Настроения изменились по сравнению с прошлой неделей, когда на волне негативных новостей о банковском кризисе трейдеры начали задаваться вопросом, не откажется ли ФРС от своего плана", - добавил он.

Некоторые аналитики указывают на то, что любые намеки Федрезерва на более агрессивный подъем ставки окажут давление на золото и приведут к росту курса доллара и доходности американских гособлигаций. В настоящее время рынок ожидает двух снижений ставки до конца 2023 года, следует из данных FedWatch.

"Ястребиный тон Федрезерва может продлить падение золота. Оно может протестировать уровень в $1900 за унцию, а затем - $1860 за унцию", - написал старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.

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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА


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