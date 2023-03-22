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Дальнее зарубежье 22.03.2023 23:40

Поставки боеприпасов Украине и их финансирование войдут в дебаты саммита ЕС 23-24 марта

Главы государств и правительств стран ЕС обсудят в четверг на саммите Евросоюза в Брюсселе дальнейшую военную помощь Украине, включая ее финансирование, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Мы продолжим помогать Украине, делая акцент на оказание военной помощи. Вопрос о боеприпасах и финансировании этой помощи на уровне ЕС может стать частью дискуссий Европейского совета", - заявил собеседник представителей СМИ, знакомя их на условии анонимности с повесткой саммита ЕС 23-24 марта.

По его словам, поставки боеприпасов Киеву войдут в заключения мартовского Евросовета, но он пока не в состоянии уточнить, когда по ходу саммита появится эта часть заключений. Над их редакцией идет напряженная работа, и важно сначала выслушать выступления европейских руководителей. Он отметил, что председатель Европейского совета Шарль Мишель в преддверии саммита обсудил эту проблему с лидерами более 20 стран ЕС.

Отвечая на вопрос о последствиях возможного несогласия кого-то из участников встречи с поставками боеприпасов Украине, источник сказал, что в Брюсселе хотели бы, чтобы одни государства ЕС не мешали другим в решении вопросов военной помощи Киеву. "Не обязательны участие и вклад всех, но чтобы не блокировали других", - пояснил чиновник.

В ответ на уточняющий вопрос, будут ли европейские лидеры принимать решение об объявленном главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 20 марта после совещания министров иностранных дел и обороны Евросоюза плане поставить Украине 1 млн снарядов на протяжении последующих 12 месяцев, собеседник журналистов напомнил, что "Европейский совет не является законодательным органом, он не принимает таких официальных актов".

На саммите будет дано своего рода согласие с таким решением, которое официально принимается Советом ЕС, и пройдет обсуждение, как финансировать это решение, объяснил функционер ЕС.

Он также сообщил, что лидеры хотели бы обсудить вопрос об увеличении Европейского фонда мира, из которого финансируется военная помощь Украине, на 3,5 млрд евро. Источник добавил, что "некоторые хотели бы положительного и ясного решения" по этому поводу. Саммит, по его мнению, должен показать, "все ли делегации готовы к такому решению".

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, БОЕПРИПАСЫ


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