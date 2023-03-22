Санду санкционировала закон о замене в Конституции названия госязыка на «румынский»

Президент Молдовы Майя Санду сообщила в соцсетях, что промульгировала в среду закон о замене в Конституции синтагмы "молдавский язык" на "румынский язык".

"Я убеждена, что румынский язык должен и может стать катализатором консолидации нашего общества, а для этого его должны уважать и, конечно же, изучать и говорить на нем все наши граждане", - подчеркнула Санду.

На своей странице в соцсетях она отметила, что данный закон "подтверждает историческую правду - государственный язык в Молдове - румынский".

"Я хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю. Мы, наряду с более чем двадцатью семью миллионами человек по всему миру, говорим на румынском языке, одном из официальных языков Европейского союза. Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на "молдавском" языке, а не на румынском, - преследовали только одно: разделить нас. Потому что, разделив народ, его легче подчинить и контролировать. Тех, кто пытается нас разделить, волнует не лингвистика, а то, как удержать Молдову в состоянии вечного национального раздора", - заявила президент.

Как сообщалось, закон "О выполнении соображений некоторых постановлений Конституционного суда (КС)" был принят на прошлой неделе парламентом. Согласно ему, синтагма "молдавский язык" будет заменена на "румынский язык" в тексте всех законов молдавских и нормативных актов, в том числе в Конституции Молдовы.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКС) ранее заявили, что в случае принятия закона, обратятся в Конституционный суд, чтобы его оспорить.

Согласно Конституции, поправки в Основной закон могут быть утверждены "двумя третями голосов депутатов" "не ранее шести месяцев после регистрации соответствующего законопроекта и только с положительным заключением КС". Также согласно Конституции, "Конституция не может быть пересмотрена во время чрезвычайного, осадного и военного положения".

В свою очередь авторы законопроекта в лице группы депутатов PAS считают, что речь идет о "техническом исполнении" решений Конституционного суда, а не о поправке в Конституцию. Они ссылаются на то, что выполнили решение Конституционного суда от 5 декабря 2013 года, согласно которому Декларация о независимости, в которой язык назван румынским, имеет приоритет над Конституцией, в которой язык назван молдавским. Декларация о независимости была принята в 1991 году, а Конституция - в 1994 г.