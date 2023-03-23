Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.03 $/bbl +/- WTI 70.90 +1.23 Brent 76.69 +1.37

Здравоохранение 23.03.2023 09:10

Белый дом намеревается распустить команду по реагированию на COVID-19 в мае

Администрация США намерена в мае распустить команду по реагированию на COVID-19, поскольку пандемия отступила, сообщает Washington Post.

"Решение о роспуске команды Белого дома по борьбе с коронавирусом, созданной в феврале 2020 года и расширенной примерно до трех десятков сотрудников при президенте Байдене, было принято по мере того, как пандемия отступила от больниц США и в умах избирателей", - пишет издание.

Как сообщили осведомленные собеседники газеты, некоторые сотрудники уже увольняются, а государственный координатор группы Ашиш Джа, вероятно, покинет администрацию, как только его команда будет расформирована, что случится после истечения срока действия чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

"В результате исторического ответа этой администрации на COVID-19 мы, как нация, находимся в более безопасном и лучшем положении, чем были три года назад", - сказал один из собеседников издания.

"Коронавирус больше не нарушает нашу жизнь", - отметил он.

В январе администрация президента США объявила, что 11 мая намерена отменить действие чрезвычайного положения в стране, введенного из-за COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КОРОНАВИРУС, КОМАНДА, РОСПУСК


Похожие новости


Республиканцы призывают рассекретить выводы Минэнерго США о происхождении COVID-19 Консенсуса относительно происхождения COVID-19 в правительстве США нет - Белый дом Палата представителей США поддержала отмену режима чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за COVID-19 США планируют отмену введенного в стране из-за коронавируса режима ЧП 11 мая - Белый дом Пандемия COVID-19 закончилась, считает президент США Первая леди США заразилась COVID-19 Шеф Пентагона вновь заболел коронавирусом Сильно кашлявший на официальном мероприятии Байден сдал очередной отрицательный тест на COVID-19 У Байдена вновь начался кашель, тест на коронавирус все еще положительный США отменяют обязательный тест на COVID-19 для туристов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az