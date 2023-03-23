Военная помощь Украине будет в числе основных вопросов повестки саммита ЕС 23-24 марта

Главы государств и правительств стран ЕС соберутся в четверг на двухдневный саммит Евросоюза в Брюсселе.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении лидерам стран ЕС сообщил, что встреча в верхах будет посвящена "ключевым геополитическим вопросам и глобальным вызовам", включая военную помощь Евросоюза Украине.

Это, по его словам, включает в себя в том числе использование замороженных российских активов. В этом же контексте будет обсуждаться глобальная продовольственная безопасность.

Как отметил Мишель, "наша цель - предоставить Украине 1 млн боеприпасов в течение следующих 12 месяцев и обеспечить адекватное финансирование". Для этого, как говорится в его письме, "нам необходимо будет принять меры по увеличению производственных мощностей европейской оборонной промышленности".

Накануне саммита высокопоставленный европейский чиновник заявил журналистам в Брюсселе, знакомя их на условии анонимности с повесткой встречи, что ЕС "продолжит помогать Украине, делая акцент на оказание военной помощи". Отвечая на вопрос о последствиях возможного несогласия кого-то из участников встречи с поставками боеприпасов Украине, источник сказал, что в Брюсселе хотели бы, чтобы одни государства ЕС не мешали другим в решении вопросов военной помощи Киеву. "Не обязательны участие и вклад всех, но чтобы не блокировали других", - пояснил он.

Чиновник сообщил также, что лидеры хотели бы обсудить вопрос об увеличении на 3,5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого финансируется военная помощь Украине.

Перед заседанием Евросовета состоится рабочий обед европейских руководителей с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Одной из главных тем этой дискуссии будут климатические изменения. Ее участники также обсудят устойчивое развитие, многополярность, международный порядок и события на Украине.

Европейский чиновник особо подчеркнул значение для Евросоюза экономического раздела саммита. Европейский совет обсудит долгосрочную стратегию Европы по повышению конкурентоспособности и производительности, а также способы использования всего потенциала единого рынка. Лидеры ЕС также рассмотрят прогресс в усилиях по адаптации экономической, промышленной и технологической баз ЕС к "зеленому" и цифровому переходам.

В области энергетики будут подведены итоги действий по борьбе с высокими ценами на энергоносители, по снижению спроса на газ, по безопасности энергоснабжения и "поэтапному отказу от российского ископаемого топлива".

В пятницу, 24 марта, пройдет саммит еврозоны "в инклюзивном формате" с участием руководителей всех 27 стран союза, а также председателя Европейского центробанка Кристин Лагард и председателя Еврогруппы Паскаля Донохью для обсуждения экономической и финансовой ситуации.