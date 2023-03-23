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СНГ 23.03.2023 10:09

Медведев уверен, что Запад попытается вмешаться в выборы президента России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что западные страны попытаются вмешаться в президентские выборы 2024 года.

"Вне всякого сомнения, будут вмешиваться, как вмешивались всегда", - сказал он в интервью российским информагентствам.

"Они нас упрекают в том, что мы вмешиваемся, но они-то это делают неприкрыто с момента распада Советского Союза", - продолжил Медведев.

По его словам, Запад не прекращает попыток повлиять на российские выборы не только потому, что хочет видеть управляемое руководство РФ, но и потому что хочет уничтожить Россию как страну.

"Поэтому желание очень простое: дестабилизировать политическую ситуацию, разделить страну на части, такие достаточно крупные, с каждой из этих частей договориться, провести денуклеаризацию и демилитаризацию каждой из этих частей, а потом прийти и предложить свои услуги, сказать: "Ребята, ну вам же теперь нужно, чтобы вас кто-то охранял"? Вот такие кусочки имеют шансы даже в НАТО вступить, особенно на условиях раздела наших национальных богатств. Скажут: "Здесь мы это будем добывать, здесь это", - заявил Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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