Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгой поддержке Украины

Западу необходимо подготовиться к тому, чтобы поставлять Киеву оружие и боеприпасы в течение длительного времени, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian.
По словам Столтенберга, которые передает издание, США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны быть готовы поддерживать Украину "оружием, боеприпасами и запасными частями в течение длительного времени".
"Потребность в этом сохранится, поскольку это война на истощение, - сказал генсек. - Речь идет о промышленном потенциале для продолжения поддержки".
"Текущие темпы расходов боеприпасов выше, чем текущие темпы производства", - добавил он.
Глава НАТО также не исключил, что члены альянса могут отправить на Украину истребители F-16 или другие западные реактивные самолеты.
"Мы должны продолжать рассматривать потребность в большем потенциале, - подчеркнул Столтенберг, добавив, что "не было принято никаких решений по F-16".
Говоря о желании Китая выступить в качестве посредника в урегулировании ситуации на Украине, Столтенберг отметил, что Пекин должен попытаться "понять перспективы Украины" и "напрямую взаимодействовать с (украинским - ИФ) президентом".
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