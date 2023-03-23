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Наука и образование 23.03.2023 12:11

Запуск первой в мире 3D-печатной ракеты закончился неудачей

Легкая ракета-носитель Terran1, 85% компонентов которой созданы с помощью 3D-печатной технологии, стартовавшая в четверг по бакинскому времени, не смогла выйти на орбиту из-за отказа двигателя второй ступени, сообщила американская компания-разработчик Relativity Space.

"Проблема возникла со второй ступенью", - говорится в сообщении.

Запуск первой в мире 3D-печатной ракеты, который дважды откладывался из-за технических проблем, был осуществлен со стартовой площадки LC-16 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 23:25 в среду по времени Восточного побережья США (в четверг в 07:25). Через примерно четыре минуты полета у Terran 1 отказал двигатель второй ступени. Ракета должна была достигнуть орбиты высотой 200-210 км.

33-метровая двухступенчатая ракета оснащена девятью двигателями Aeon на первой ступени и одним на второй, также созданными при помощи 3D-принтеров. Они используют метан в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя. Terran 1 может стать первой в мире метановой ракетой, выведенной на орбиту.

Ракета Terran 1 в рамках тестового запуска не несла полезную нагрузку. В перспективе она сможет выводить на низкие околоземные орбиты до 1250 кг. Стоимость одного запуска оценивается примерно в $12 млн.

Компания Relativity Space, основанная в 2015 году, также разрабатывает тяжелую версию ракеты-носителя - Terran R, которая будет способна выводить на орбиту до 20 тонн полезной нагрузки и будет многоразовой. В ее конструкции доля 3D-печатных компонентов будет доведена до 95%. Первый пуск ракеты планируется в 2024 году. С учетом стоимости запуска 1кг полезной нагрузки на орбиту она может стать конкурентом ракете Falcon 9 компании SpaceX.

Как отмечает компания, которая уже заключила ряд соглашений с NASA и Пентагоном, использование 3D-печатной технологии ускоряет постройку таких ракет до двух месяцев и значительно сокращает их стоимость.

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Тэги: США, РАКЕТА, 3D, НЕУДАЧА


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