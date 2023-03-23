Число браков в Азербайджане в январе сократилось на 27%, разводов увеличилось почти на 10%

Численность населения Азербайджана в январе 2023 года увеличилась на 4 тыс. 228 человек или на 0,04% - до 10 млн 131,373 тыс. на 1 февраля 2023 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В городах проживает 54,6% населения страны, в сельской местности – 45,4%. При этом 49,8% населения составляют мужчины, 50,2% - женщины.





В январе в республике родились 9 тыс. 935 младенцев, что на 2,6% меньше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 11,5. Мальчики составили 53,5% родившихся детей, девочки – 46,5%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 296 двойняшек, 30 тройняшек.





За прошедший период в Азербайджане умерли 5 тыс. 810 человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6,8 (в январе 2022 года уровень смертности составлял 7 - ИФ).





В январе 2023 года в республике зарегистрировано 3,979 тыс. браков (спад на 27,3% по сравнению с январем 2022г) и 1,37 тыс. разводов (рост на 9,8%).





Х.Насирзаде