Профилактическое обслуживание газопроводной системы "Турецкий поток" в 2023 году назначено на период с 5 по 12 июня, сообщают газотранспортные операторы Венгрии (FGSZ) и Болгарии (Bulgartransgaz).

В 2022 году плановое обслуживание магистрали также проводилось в июне (с 21 по 28 июня).

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Магистраль состоит из двух ниток, каждая способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.