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ТЭК 23.03.2023 15:25

Профилактика на "Турецком потоке" назначена на 5-12 июня

Профилактическое обслуживание газопроводной системы "Турецкий поток" в 2023 году назначено на период с 5 по 12 июня, сообщают газотранспортные операторы Венгрии (FGSZ) и Болгарии (Bulgartransgaz).

В 2022 году плановое обслуживание магистрали также проводилось в июне (с 21 по 28 июня).

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Магистраль состоит из двух ниток, каждая способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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