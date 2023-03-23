США отрицают, что военные КНР вынудили американский эсминец отойти от островов в Южно-Китайском море

Американские военные заявили, что китайские военные не вынуждали эсминец USS Milius отойти от спорных островов в Южно-Китайском море, сообщает в четверг Associated Press.

"USS Milius выполняет рутинные операции в Южно-Китайском море, и его оттуда не изгоняли", - говорится в сообщении, полученном агентством от представителя Седьмого флота ВМС США Луки Бакича.

"США продолжат осуществлять полеты, морские операции и действовать там, где это разрешает международное законодательство", - указано в нем.

При этом, Бакич не уточнил, находился ли корабль в непосредственной близости от островов Сиша (английское название - Парасельские острова) во время этого предполагаемого инцидента.

Ранее военные КНР сообщили, что провели сопровождение USS Milius после того, как он "незаконно вошел в территориальные воды Сиши без согласия китайской стороны, что подрывает мир и стабильность в Южно-Китайском море".

В армии КНР отметили, что ВМС и ВВС Китая затем "вынудили американский корабль изменить направление движения, в соответствии с законодательством".

Парасельские острова (Сиша) контролируются Китаем. Однако Филиппины, Бруней, Малайзия и Вьетнам оспаривают это.