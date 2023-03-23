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Дальнее зарубежье 23.03.2023 17:35

Чиновник из ОАЭ встретился с Нетаньяху, выразил недовольство действиями Израиля

Старший советник президента ОАЭ Халдун Аль Мубарак провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник, заявил об угрозе двусторонних отношений из-за действий Иерусалима в отношении палестинцев, сообщает в четверг The Times of Israel.

"Направление, в котором движется это правительство (Израиля - ИФ), полностью противоречит "авраамским соглашениям", - цитируют его слова израильские СМИ.

Сообщается, что президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян направил своего старшего советника на встречу с Нетаньяху с целью передать сообщение израильскому правительству относительно политики Израиля в отношении палестинцев.

Аль Мубарак заявил, что действия правительства Израиля "ставят под угрозу потенциальный прогресс в отношениях с ОАЭ и другими арабскими странами". По его словам, это не только противоречит духу "авраамских соглашений", но и ставит под угрозу стабильность в регионе.

Особое внимание в разговоре было уделено Храмовой горе во время священного для ислама месяца Рамадан, который начался в четверг. Аль Мубарак предупредил премьер-министра, что любая оплошность Израиля здесь может нанести ущерб отношениям с ОАЭ.

Также он предупредил Нетаньяху, что нестабильность окажет пагубное влияние на финансовые инвестиции ОАЭ в Израиль.

В канцелярии Нетаньяху заявили, что эти сообщения являются "неточными", и что "премьер-министр ответственно руководит международными отношениями Израиля".

Советник президента ОАЭ также провел встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

ОАЭ и Израиль нормализовали отношения почти три года назад. В 2020 году сначала ОАЭ и Бахрейн, а затем Марокко при посредничестве США нормализовали отношения с Израилем. Соответствующие соглашения получили наименование "авраамских". В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан. Это первые мирные соглашения, заключенные арабскими странами и Израилем, со времен мирного договора с Египтом в 1979 году и с Иорданией в 1994 году.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ОАЭ, ОТНОШЕНИЯ, СИТУАЦИЯ


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