Фондовые индексы Японии и Австралии снизились, Китай и Корея в плюсе

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг изменились без единой динамики.
Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы США и заявления его руководителя.
Федрезерв по итогам заседания, завершившегося в среду, повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых - это максимум с сентября 2007 года. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.
При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. В то же время он допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем ожидается в настоящее время.
Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов увеличился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,3%, причем рост длился уже третью сессию подряд.
Лидером роста на Гонконгской фондовой бирже выступили акции транспортной компании Orient Overseas (International) Ltd., цена которых взлетела на 16,6%.
Помимо этого существенно подорожали бумаги производителя компьютеров Lenovo - на 11,4%, интернет-компаний Tencent и Meituan - на 8,2% и 8,3% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 7,2%, чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. - на 5,7%, автомобильной Geely - на 3,5%.
Стоимость ритейлеров JD.com Inc. и Alibabaвыросла на 3,9% и 4% соответственно.
Темпы роста потребительских цен в Гонконге в феврале замедлились до 1,7% в годовом выражении по сравнению с 2,4% в январе. Это минимальный подъем с мая 2022 года.
Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось в четверг на 0,2%.
Существенное снижение котировок показали акции представителей финансовой сферы Dai-ichi Life Holdings Inc. - на 2,8%, T&D Holdings Inc. - на 2,7% и Concordia Financial Group Ltd. - на 2,5%.
Бумаги интернет-компании Rakuten опустились в цене на 2,5%, фармацевтической Takeda Pharmaceutical Co. - на 2,6%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,5%, автомобильной Toyota Motor - на 0,8%, крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing - также на 0,8% и производителя потребительской электроники Sony - на 1,3%.
Южнокорейский индекс Kospi за день поднялся на 0,3%.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,1%. Между тем акции сталелитейной Posco подешевели на 0,3%,
Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,7%.
Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,75% и 1,1% соответственно.
Подорожали акции энергетических компаний, включая Woodside Energy Group - на 0,6%, Beach Energy - на 1,5%.
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