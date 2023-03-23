Москва настаивает на том, чтобы международные организации, прежде всего ООН, организовали честное и беспристрастное расследование взрывов на трубопроводах "Северный поток", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы очень надеемся, что все-таки международные организации, прежде всего ООН, осознают свою ответственность за поддержание международного мира и безопасности, борьбу с терроризмом, особенно с терроризмом, который подорвал, разрушил объект критической инфраструктуры, от которого в решающей степени зависела энергетическая безопасность ЕС", - сказал он в четверг журналистам.
Министр напомнил, что премьер-министр Михаил Мишустин неоднократно обращался к странам ЕС с целью прояснить ситуацию, однако ответа не дождался. "Я думаю, что эти страны устроила бы развязка, которую мы по-русски называем "концы в воду", - отметил Лавров.
Он напомнил, что Россия внесла в СБ ООН проект соответствующей резолюции с просьбой организовать "беспристрастное, объективное, транспарентное расследование с широким участием международных экспертов". "Нас поддерживает КНР, а вот американцы среагировали очень нервно, я бы даже сказал, что их поведение напоминает панический страх", - сказал Лавров.
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