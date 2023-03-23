Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд и станет частной компанией

Консорциум инвесторов во главе с крупнейшим в Японии фондом прямых инвестиций Japan Industrial Partners (JIP) покупает японский промышленный конгломерат Toshiba Corp. за 2 трлн иен (более $15 млрд).

Покупатели заплатят по 4620 иены за акцию Toshiba, что примерно на 10% превышает их стоимость на закрытие торгов в четверг. После завершения сделки компания станет частной, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, если сделка получит поддержку со стороны акционеров и регулирующих органов, это ознаменует завершение многолетней нестабильности в Toshiba, бывшем лидере японского корпоративного мира, который уже вынужден был отказаться от многих своих известных подразделений, включая производство ноутбуков и медицинского оборудования. В апреле прошлого года Toshiba объявила о планах запросить у потенциальных инвесторов предложения о вариантах реструктуризации. Примерно за месяц до этого акционеры компании отклонили план руководства по разделению бизнеса на две части. При этом иностранные инвесторы обратились к компании с просьбой рассмотреть возможность продажи всей компании частной инвестфирме.

Котировки акций Toshiba по итогам торгов в четверг снизились на 0,2%. Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев уменьшилась на 11,5% (до 1,8 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 2,5%.