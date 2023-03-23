Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал в четверг закон о вступлении страны в Североатлантический альянс, передает телерадиокомпания Yle.

Это произошло в четверг в ходе заседания правительства.

Таким образом, теперь для завершения процесса вступления в НАТО Финляндии требуется лишь дождаться ратификации со стороны Турции и Венгрии. Остальные страны-члены альянса уже завершили эту процедуру.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года.