Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал в четверг закон о вступлении страны в Североатлантический альянс, передает телерадиокомпания Yle.
Это произошло в четверг в ходе заседания правительства.
Таким образом, теперь для завершения процесса вступления в НАТО Финляндии требуется лишь дождаться ратификации со стороны Турции и Венгрии. Остальные страны-члены альянса уже завершили эту процедуру.
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года.
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