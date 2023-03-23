Новак: ситуация на мировом нефтяном рынке достаточно изменчива и волатильна

Мировой нефтяной рынок в настоящее время подвержен волатильности, Россия и другие страны ОПЕК+ продолжают следить за ситуацией на нем, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Последние решения, которые были приняты нами в конце прошлого года совместно с другими странами, входящими в ОПЕК+, были о том, чтобы продлить то сокращение на 2 млн б/с, которое было принято, до конца 2023 года. Будем смотреть на ситуацию на рынке. Она достаточно изменчива и волатильна", - сказал Новак.
Он также напомнил о сокращении добычи нефти в России на 500 тыс. б/с, которое будет действовать с марта по июнь включительно. По словам вице-премьера, это решение обусловлено намерением снизить дисконт на российскую нефть, а также обеспечить ее стабильный экспорт с учетом складывающейся конъюнктуры.
Ереван должен прекратить агрессивную политику в адрес Баку, если действительно заинтересован в мире - МИД Азербайджана
Посла Азербайджана в Нидерландах не вызывали в МИД, заявили в Баку
Пашинян уверен, что Армения и Азербайджан заключат мирный договор и избегнут новой эскалации
Число браков в Азербайджане в январе сократилось на 27%, разводов увеличилось почти на 10%
Запуск первой в мире 3D-печатной ракеты закончился неудачей
Белый дом намеревается распустить команду по реагированию на COVID-19 в мае
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Премьер Финляндии обещает помогать Швеции вступить в НАТО
Комиссия парламента Турции по иностранным делам одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО
Чиновник из ОАЭ встретился с Нетаньяху, выразил недовольство действиями Израиля
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна