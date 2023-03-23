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Цена на нефть

22.03 $/bbl +/- WTI 70.90 +1.23 Brent 76.69 +1.37

ТЭК 23.03.2023 18:05

Новак: ситуация на мировом нефтяном рынке достаточно изменчива и волатильна

Мировой нефтяной рынок в настоящее время подвержен волатильности, Россия и другие страны ОПЕК+ продолжают следить за ситуацией на нем, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Последние решения, которые были приняты нами в конце прошлого года совместно с другими странами, входящими в ОПЕК+, были о том, чтобы продлить то сокращение на 2 млн б/с, которое было принято, до конца 2023 года. Будем смотреть на ситуацию на рынке. Она достаточно изменчива и волатильна", - сказал Новак.

Он также напомнил о сокращении добычи нефти в России на 500 тыс. б/с, которое будет действовать с марта по июнь включительно. По словам вице-премьера, это решение обусловлено намерением снизить дисконт на российскую нефть, а также обеспечить ее стабильный экспорт с учетом складывающейся конъюнктуры.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, РЫНОК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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