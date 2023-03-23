Новак: ситуация на мировом нефтяном рынке достаточно изменчива и волатильна

Мировой нефтяной рынок в настоящее время подвержен волатильности, Россия и другие страны ОПЕК+ продолжают следить за ситуацией на нем, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Последние решения, которые были приняты нами в конце прошлого года совместно с другими странами, входящими в ОПЕК+, были о том, чтобы продлить то сокращение на 2 млн б/с, которое было принято, до конца 2023 года. Будем смотреть на ситуацию на рынке. Она достаточно изменчива и волатильна", - сказал Новак.

Он также напомнил о сокращении добычи нефти в России на 500 тыс. б/с, которое будет действовать с марта по июнь включительно. По словам вице-премьера, это решение обусловлено намерением снизить дисконт на российскую нефть, а также обеспечить ее стабильный экспорт с учетом складывающейся конъюнктуры.