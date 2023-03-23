Пашинян уверен, что Армения и Азербайджан заключат мирный договор и избегнут новой эскалации

Новой эскалации в регионе не будет, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Между Арменией и Азербайджаном будет заключен мирный договор, и он будет основан на совместных официальных заявлениях, принятых на высшем уровне. Новой эскалации не будет", - написал Пашинян в Twitter.

По его словам, этот нарратив международное сообщество должно решительно поддержать.