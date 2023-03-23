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Внешняя политика 23.03.2023 18:21

Пашинян уверен, что Армения и Азербайджан заключат мирный договор и избегнут новой эскалации

Новой эскалации в регионе не будет, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Между Арменией и Азербайджаном будет заключен мирный договор, и он будет основан на совместных официальных заявлениях, принятых на высшем уровне. Новой эскалации не будет", - написал Пашинян в Twitter.

По его словам, этот нарратив международное сообщество должно решительно поддержать.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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