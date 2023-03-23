Посла Азербайджана в Нидерландах не вызывали в МИД, заявили в Баку

В МИД Азербайджана опровергли информацию армянской стороны о том, что посол Азербайджана в Нидерландах был вызван во внешнеполитическое ведомство это страны в связи с решением Международного суда ООН по вопросу Лачинской дороги, заявил пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде.

“Эта новость, распространенная армянской прессой, является очередной ложью и манипуляцией армянской стороны, она не соответствует действительности. Посол Азербайджана в Нидерландах не был вызван в МИД Нидерландов”, - сказал Гаджизаде журналистам.





Он также отметил, что в последний раз посол встречался в Министерстве иностранных дел Нидерландов по собственной инициативе 15 марта.





Х.Насирзаде