Посла Азербайджана в Нидерландах не вызывали в МИД, заявили в Баку

В МИД Азербайджана опровергли информацию армянской стороны о том, что посол Азербайджана в Нидерландах был вызван во внешнеполитическое ведомство это страны в связи с решением Международного суда ООН по вопросу Лачинской дороги, заявил пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде.
“Эта новость, распространенная армянской прессой, является очередной ложью и манипуляцией армянской стороны, она не соответствует действительности. Посол Азербайджана в Нидерландах не был вызван в МИД Нидерландов”, - сказал Гаджизаде журналистам.
Он также отметил, что в последний раз посол встречался в Министерстве иностранных дел Нидерландов по собственной инициативе 15 марта.
Х.Насирзаде
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