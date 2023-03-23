ЕС планирует потратить 500 млн евро на поддержку производителей боеприпасов

Власти ЕС намерены направить до 500 млн евро для поддержки компаний в странах союза, производящих боеприпасы, сообщает Bloomberg со ссылкой на члена Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретона.

"Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз планирует потратить из своего бюджета до 500 млн на поддержку производителей боеприпасов", - передает агентство.

"Средства в размере от 300 млн до 500 млн евро, упомянутые Бретоном, относятся к третьему пакету мер, являющихся частью более широкой стратегии ЕС по наращиванию производства, в том числе за счет нивелирования сдерживающих его факторов", - поясняет Bloomberg.

При этом сумма в 500 млн евро идет сверх 2 млрд евро, выделение которых ранее согласовали главы МИД и Минобороны стран ЕС для обеспечения Украины боеприпасами.

Ранее посетивший военные заводы, в том числе в Болгарии и Словакии, Бретон также признал, что европейские предприятия оборонной промышленности, возможно, столкнутся с дефицитом пороха, и добавил, что ЕС уже работает над данной проблемой.

Он выразил надежду, что ЕС удастся поставить Украине в следующие 12 месяцев 1 млн снарядов, но признал, что эта задача простой не будет.

Кроме этого, напоминает Bloomberg, ЕС приходится иметь дело и с другими сложностями: так, ранее Болгария - крупный производитель военного снаряжения советской разработки - отказалась от совместных закупок боеприпасов для Украины.

Глава оборонного холдинга Polska Grupa Zbrojeniowa Себастьян Хвалек между тем заявил Bloomberg, что цель ЕС - поставить Киеву 1 млн снарядов за 12 месяцев - в настоящий момент "не осуществима". Он объяснил, что на наращивание производственных мощностей в союзе могут уйти месяцы, если не годы, из-за необходимости уделять внимание сразу всем цепочкам поставок и из-за запрета компаниям производить некоторые предметы, если для их создания не заключат специальные контракты.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам, что главы государств и правительств стран ЕС обсудят в четверг на саммите Евросоюза в Брюсселе дальнейшую военную помощь Украине, включая ее финансирование. По его словам, поставки боеприпасов Киеву войдут в заключения мартовского Евросовета.

В ответ на уточняющий вопрос, будут ли европейские лидеры принимать решение об объявленном главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 20 марта после совещания министров иностранных дел и обороны Евросоюза плане поставить Украине 1 млн снарядов на протяжении последующих 12 месяцев, собеседник журналистов напомнил, что "Европейский совет не является законодательным органом, он не принимает таких официальных актов".

На саммите будет дано своего рода согласие с таким решением, которое официально принимается Советом ЕС, и пройдет обсуждение, как финансировать это решение, объяснил функционер ЕС.