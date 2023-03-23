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Дальнее зарубежье 23.03.2023 18:48

Комиссия парламента Турции по иностранным делам одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО

Комиссия парламента Турции по иностранным делам дала добро на заявку Финляндии на присоединение к НАТО, передает в четверг Bloomberg.

После этого заявка должна поступить на рассмотрение Великого национального собрания (парламента) Турции.

Ранее в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё подписал закон о вступлении страны в Североатлантический альянс. Таким образом, теперь для завершения процесса вступления в НАТО Финляндии требуется лишь дождаться ратификации со стороны Турции и Венгрии. Остальные страны-члены альянса уже завершили эту процедуру.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, КОМИТЕТ, ФИНЛЯНДИЯ


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