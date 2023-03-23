Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $77,28 за баррель

Цены на нефть перешли к подъему вечером в четверг на фоне ослабления доллара и могут завершить в плюсе четвертую сессию подряд.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 подорожали на $0,59 (0,77%) - до $77,28 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,56 (0,79%) - до $71,46 за баррель.

Накануне оба контракта подорожали на 1,8%.

Позитивным фактором для нефтяного рынка в четверг стало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести ключевых мировых валют, теряет в ходе торгов порядка 0,2%. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Кроме того, поддержку котировкам оказал опубликованный накануне отчет Минэнерго США, указавший на умеренный рост запасов нефти в стране, но также зафиксировавший резкое сокращение резервов нефтепродуктов.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 1,8 млн баррелей.

Между тем резервы бензина упали на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали более умеренное сокращение, на 2,36 млн и 1,5 млн соответственно.