Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.03 $/bbl +/- WTI 70.90 +1.23 Brent 76.69 +1.37

ТЭК 23.03.2023 19:11

Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $77,28 за баррель

Цены на нефть перешли к подъему вечером в четверг на фоне ослабления доллара и могут завершить в плюсе четвертую сессию подряд.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 подорожали на $0,59 (0,77%) - до $77,28 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,56 (0,79%) - до $71,46 за баррель.

Накануне оба контракта подорожали на 1,8%.

Позитивным фактором для нефтяного рынка в четверг стало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести ключевых мировых валют, теряет в ходе торгов порядка 0,2%. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Кроме того, поддержку котировкам оказал опубликованный накануне отчет Минэнерго США, указавший на умеренный рост запасов нефти в стране, но также зафиксировавший резкое сокращение резервов нефтепродуктов.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 1,8 млн баррелей.

Между тем резервы бензина упали на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали более умеренное сокращение, на 2,36 млн и 1,5 млн соответственно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Brent торгуется у $75,42 за баррель Brent торгуется у $75,1 за баррель Brent подешевела до $75 за баррель после роста в течение двух сессий Нефть уверенно растет Нефть перешла к росту Нефть дешевеет после роста накануне Цены на нефть перешли к резкому падению Brent подорожала до $75,62 за баррель Цены на нефть поднимаются, но завершают неделю существенным снижением Цены на нефть перешли к снижению, Brent - около $72,3 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az