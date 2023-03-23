Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $77,28 за баррель

Цены на нефть перешли к подъему вечером в четверг на фоне ослабления доллара и могут завершить в плюсе четвертую сессию подряд.
Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 подорожали на $0,59 (0,77%) - до $77,28 за баррель.
Котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,56 (0,79%) - до $71,46 за баррель.
Накануне оба контракта подорожали на 1,8%.
Позитивным фактором для нефтяного рынка в четверг стало снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести ключевых мировых валют, теряет в ходе торгов порядка 0,2%. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.
Кроме того, поддержку котировкам оказал опубликованный накануне отчет Минэнерго США, указавший на умеренный рост запасов нефти в стране, но также зафиксировавший резкое сокращение резервов нефтепродуктов.
Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 1,8 млн баррелей.
Между тем резервы бензина упали на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали более умеренное сокращение, на 2,36 млн и 1,5 млн соответственно.
Ереван должен прекратить агрессивную политику в адрес Баку, если действительно заинтересован в мире - МИД Азербайджана
Посла Азербайджана в Нидерландах не вызывали в МИД, заявили в Баку
Пашинян уверен, что Армения и Азербайджан заключат мирный договор и избегнут новой эскалации
Число браков в Азербайджане в январе сократилось на 27%, разводов увеличилось почти на 10%
Запуск первой в мире 3D-печатной ракеты закончился неудачей
Белый дом намеревается распустить команду по реагированию на COVID-19 в мае
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Премьер Финляндии обещает помогать Швеции вступить в НАТО
Комиссия парламента Турции по иностранным делам одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО
Чиновник из ОАЭ встретился с Нетаньяху, выразил недовольство действиями Израиля
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна