Ереван должен прекратить агрессивную политику в адрес Баку, если действительно заинтересован в мире - МИД Азербайджана

Официальный Баку осуждает абсурдные обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Азербайджана, заявил пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде.
“Мы осуждаем и отвергаем совершенно безосновательные обвинения в адрес Азербайджана со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна, упорно повторяющего заявление МИД Армении от 18 марта. Агрессивная риторика армянского руководства, угрожающая территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и игнорирующая взятые на себя Арменией международные обязательства, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мире в регионе”, - говорится в заявлении Гаджизаде, опубликованного на официальной странице МИД в facebook.
Он также отметил абсурдность претензий Армении против заселения Азербайджаном своих суверенных территорий и исторических земель, в то время как сама Армения незаконно переселила армян на азербайджанские территории, наряду с уничтожением имущества, принадлежащего азербайджанцам как на своей территории, так и в городах и селах, оккупированных Арменией в течение 30 лет.
“Это заявление (Армении - ИФ) также прямо противоречит пражским и сочинским соглашениям, на которые неоднократно ссылается Армения”, - подчеркнул Гаджизаде.
Вместе с тем глава пресс-службы азербайджанского МИД отметил, что если Армения действительно намерена отказаться от своих территориальных претензий и реваншистской политики в отношении Азербайджана, то она должна отказаться от такой агрессивной риторики.
“Если армянская сторона заинтересована в мире в регионе, она должна пресекать попытки вмешиваться в контакты центральных властей Азербайджана с армянским населением (Карабахского региона - ИФ) с целью реинтеграции”, - добавил Гаджизаде.
Х.Насирзаде
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