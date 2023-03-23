В Великобритании заблокируют TikTok на всех устройствах, которыми пользуются парламентарии

В Великобритании из соображений безопасности заблокируют приложение TikTok на всех устройствах и в сетях, которые используются в британском парламенте, сообщает в четверг Sky News.
"TikTok заблокируют на всех устройствах парламентариев и в сети, которая развернута в парламенте", - передает Sky News.
В то же время TikTok можно будет и далее использовать на личных устройствах, не подключенных к WiFi-сети парламента.
Ранее из соображений безопасности в Великобритании ввели запрет на использование приложения TikTok на телефонах и электронных устройствах правительственных чиновников.
Аналогичное решение приняли и в правительстве Шотландии.
В конце прошлого года Конгресс США также одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.
Американские законодатели планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту США вовсе запретить использование этого приложения.
По мнению американских чиновников, власти КНР может использовать китайское приложение для сбора данных американских пользователей.
Ереван должен прекратить агрессивную политику в адрес Баку, если действительно заинтересован в мире - МИД Азербайджана
Посла Азербайджана в Нидерландах не вызывали в МИД, заявили в Баку
Пашинян уверен, что Армения и Азербайджан заключат мирный договор и избегнут новой эскалации
SEC оштрафовала Линдси Лохан и других селебрити из-за рекламы криптовалюты
Германия может остаться без газа следующей зимой - регулятор
Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд и станет частной компанией
ЕС готовит сокращение выбросов CO2 на морском транспорте
В Азербайджане выявлено 19 новых случаев COVID-19
Число браков в Азербайджане в январе сократилось на 27%, разводов увеличилось почти на 10%
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна