Ни одно американское федеральное агентство не причастно к взрывам на "Северных потоках", заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей.
"Да, могу в этом заверить", - сказал Блинкен.
Так он ответил на вопрос конгрессмена от Демократической партии Брэда Шермана о том, может ли он "уверить мир, что ни одно агентство США не ответственно за взрывы, и не помогало их совершить".
В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш озвучил такую версию событий: он сообщил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.
Накануне Херш со ссылкой на источник сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон в марте говорил с Байденом о раскрывшейся причастности США к взрывам на "Северных потоках", после чего ЦРУ и разведка Германии придумали иное объяснение инциденту.
"Это была полная выдумка американской разведки, которую распространили вместе с Германией, с целью дискредитировать вашу историю", - сказал Хершу источник в американском разведсообществе.
В начале марта The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщила, что США полагают, что диверсию на "Северных потоках" провела "проукраинская группировка". Собеседники издания заверили, что у них нет информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский или кто-то из его ближайшего окружения были в курсе готовившейся диверсии.
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