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Дальнее зарубежье 23.03.2023 21:22

В Пентагоне считают, что своим визитом председатель КНР выразил поддержку Москве

В США обеспокоены из-за состоявшегося визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, считают, что он указывает на поддержку Москвы со стороны Пекина, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Визит Си Цзиньпина к Путину и пребывание в Москве несколько дней является тревожным сигналом поддержки. Мы не видим, чтобы в настоящее время китайцы предоставляли России материальную поддержку, но мы очень пристально следим за этим. Безусловно, вызывает глубокую обеспокоенность то, что этим визитом Си Цзиньпин выразил поддержку", - заявил Остин на слушаниях в Палате представителей по проекту оборонного бюджета на 2024 финансовый год.

Ранее на этой неделе представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден хочет сохранить открытыми каналы связи с Китаем, и что поездка председателя КНР в Россию на это никак не влияет.

Председатель КНР 20-22 марта посетил Москву. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином назвал их успешными - Россия и Китай могут находить решения самых сложных проблем. Общая продолжительность общения президента РФ и председателя КНР превысила десять часов.

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Тэги: США, КИТАЙ, РОССИЯ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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