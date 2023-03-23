В Пентагоне считают, что своим визитом председатель КНР выразил поддержку Москве

В США обеспокоены из-за состоявшегося визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, считают, что он указывает на поддержку Москвы со стороны Пекина, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Визит Си Цзиньпина к Путину и пребывание в Москве несколько дней является тревожным сигналом поддержки. Мы не видим, чтобы в настоящее время китайцы предоставляли России материальную поддержку, но мы очень пристально следим за этим. Безусловно, вызывает глубокую обеспокоенность то, что этим визитом Си Цзиньпин выразил поддержку", - заявил Остин на слушаниях в Палате представителей по проекту оборонного бюджета на 2024 финансовый год.
Ранее на этой неделе представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден хочет сохранить открытыми каналы связи с Китаем, и что поездка председателя КНР в Россию на это никак не влияет.
Председатель КНР 20-22 марта посетил Москву. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином назвал их успешными - Россия и Китай могут находить решения самых сложных проблем. Общая продолжительность общения президента РФ и председателя КНР превысила десять часов.
Ереван должен прекратить агрессивную политику в адрес Баку, если действительно заинтересован в мире - МИД Азербайджана
Посла Азербайджана в Нидерландах не вызывали в МИД, заявили в Баку
Пашинян уверен, что Армения и Азербайджан заключат мирный договор и избегнут новой эскалации
SEC оштрафовала Линдси Лохан и других селебрити из-за рекламы криптовалюты
Германия может остаться без газа следующей зимой - регулятор
Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд и станет частной компанией
ЕС готовит сокращение выбросов CO2 на морском транспорте
В Азербайджане выявлено 19 новых случаев COVID-19
Число браков в Азербайджане в январе сократилось на 27%, разводов увеличилось почти на 10%
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна