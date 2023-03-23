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Дальнее зарубежье 23.03.2023 23:28

Лидеры ЕС поддержали планы поставок Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов

Лидеры Евросоюза согласились с планами оперативных поставок Киеву боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев, говорится в заявлении Европейского совета по итогам обсуждения темы Украины на саммите ЕС.

"Принимая во внимание интересы в области безопасности и обороны всех государств-членов, Европейский совет приветствует достигнутую на Совете ЕС договоренность срочно поставить Украине боеприпасы для сухопутных сил, включая артиллерийские, и, при необходимости, ракеты, в том числе за счет совместных закупок и мобилизации надлежащего финансирования", - отмечается в документе.

В частности, речь идет о финансировании через Европейский фонд мира с целью совместными усилиями предоставить 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев - без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых стран-членов союза.

Помимо этого, в ЕС вновь заявили по готовности предоставлять Украине экономическую, военную и гуманитарную помощь столько, сколько потребуется.

Согласно итоговому документу, Евросоюз также продолжит оказывать поддержку Молдове, в частности, в сферах безопасности, экономики и энергоснабжения "в свете дестабилизирующей активности внешних сил" по отношению к этой стране.

Кроме того, Евросовет принял к сведению продление сроков действия черноморской "зерновой сделки", подчеркнув, что она способствует усилению международной продовольственной безопасности.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник в ответ на вопрос, будут ли европейские лидеры принимать решение об объявленном главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 20 марта после совещания министров иностранных дел и обороны Евросоюза плане поставить Украине 1 млн снарядов на протяжении последующих 12 месяцев, напомнил, что "Европейский совет не является законодательным органом, он не принимает таких официальных актов".

На саммите будет дано своего рода согласие с таким решением, которое официально принимается Советом ЕС, и пройдет обсуждение, как финансировать это решение, объяснил функционер ЕС.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, БОЕПРИПАСЫ, ОДОБРЕНИЕ


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